北富銀房貸超越華銀 市占率擠進前5大中央社 (2017-07-24 11:54)
（中央社記者田裕斌台北24日電）富邦金控旗下台北富邦銀行衝刺房貸業績有成，截至5月底，市占率已超過華南金控旗下華南銀行，站上第5名。
根據北富銀統計，截至5月底，購屋房貸餘額上升至新台幣3859億元，較去年底成長4.2%，增幅優於整體市場平均的1.03%。
北富銀表示，過去房貸市場多為公股銀行天下，近年來民營銀行在客戶服務及產品力上多所著墨，業務量迎頭趕上。在競爭激烈的房貸市場，北富銀房貸餘額及市占率能締造佳績，主要有4大關鍵：
1.與房仲合作良好：北富銀與市場上主要的房仲業者建立良好的合作關係，協助房仲成交的案件可快速取得貸款服務，深得房仲及客戶信賴。
2.分行經營成效佳：近年來北富銀積極建置新一代實體分行，增加中南部服務據點，善用分行資源，提供優惠的房貸服務，並透過產品跨售，加深房貸客戶的往來關係。
3.房貸審核效率快：北富銀提供快速的審核服務，客戶從房貸申請、估價到核准，最快在2個工作天內回覆，減少客戶等待時間，獲得客戶高滿意度。
4.掌握數位化趨勢：掌握金融數位化趨勢，北富銀持續提供便利的數位服務，包含建置線上即時試算房貸服務，客戶線上輸入個人的職業、收入及房屋坐落區域、類型及屋齡等資訊即可自行估算可負擔房價、初估房貸額度及月付金，相當便利。
此外，北富銀領先全台推出「房貸增貸線上申請平台」，線上完成身分認證即可得知初估可增貸額度及利率，線上完成申請。1060724
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