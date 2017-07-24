歐系外資調降華碩評等至「減碼」，目標價下修至240元財訊快報 (2017-07-24 12:10)
【財訊快報劉居全報導】歐系外資在最新出爐報告中表示，華碩( 2357 )智慧型手機業務成長前景不佳、個人電腦(PC)業務面臨挑戰，將投資評等從原先「持有」的中立降至「減碼」，目標價從260元下修到240元，同時下今明年獲利預估，降幅分別為15.3%及9.3%，外資連5個交易日都呈現賣超。
歐系外資表示，受到關鍵零組件漲價影響，華碩在主流PC市場面臨價格壓力，預估今年第二季營業利益率為3.5%，低於去年同期的4%，也低於第一季的3.7%，同時預估第二季淨利恐季減20.4%、年減29.5%降至29億元。
歐系外資表示，華碩近期仍不具吸引力，儘管預估華碩第三季營收將緩步回溫，出貨量預估將季增11%、但年減2%，第三季將發表智慧型手機新品，手機出貨將季增10%、年增2%，不過受到零組件漲價及Android手機競爭激烈影響，營業利益率難回穩。
雖然華碩啟動組織變革，不過歐系外資認為，短期難看到基本面復甦，決定調降投資評等至「減碼」，目標價下修到240元，同時調降華碩今明年獲利預估，降幅分別為15.3%及9.3%。
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