（中央社記者楊淑閔台北24日電）太陽能業者質疑農委會扯後腿，農委會澄清，公告修正不利耕作地區申設太陽能板最多架7成，是因為架滿沒光照，20年後地力會死掉，而且高密度開發蓋房建廠建蔽率也是6、7成。



媒體報導 太陽能業者質疑不利耕作地區不能全部架滿太陽能板，最多限制7成，讓業者租金成本多50%。農委會扯後腿、能源局不作為，太陽能電站進退無路。



農委會表示，限定修改使用面積縮減至7成，是因為「不利耕作不是不能耕作」，未來是要朝恢復地力方式進行的，如果100%架滿，沒有光照，20年後地力會死掉，因為連土壤裡的微生物等都會死了。



農委會說，不利耕作地區是低度開發區，高度開發區的工廠建蔽率上限也是7成，蓋房子的建蔽率更只有6成，不利耕作地區沒道理要全架滿，讓地力死掉，農委會必須優先考量農地永續、生態保護及國家糧食生產安全，秉持「農業為主、光電為輔」。太陽能產業的利潤強化，應靠技術進化才是，例如發電率提高。



農委會說，因此農委會才會公告兩件事，一、「不利耕作地區」申請架設太陽能板的上限是7成，不能全滿；二、民國102年起推行的「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」，修正正常耕作的農地申請農業設施使用綠能，必須要有農業耕作之實，也就是必須「先農業、再光電」，不然假務農、真種電的亂象會沒完沒了。



農委會指出，「農委會絕對支持農業跟綠能結合，但是要遏止只有光電、沒有農業的思維」，又截至2016年底，全國各地方政府核准申請農業設施（溫室及畜禽業）使用綠能累計2800多場，到了2017年5月累計3151場，5個月來增加1成之多，證明農委會沒有扯太陽能發展的後腿。



至於違反申請規定的業者，農委會強調「不會寬容」，至今（2017）年5月已廢止103場農業設施申請使用太陽能板的容許，其中以台南市廢止81場最多。1060724