【財訊快報李娟萍報導】豐興( 2015 )今日開盤，隨著國際原物料行情走揚，國内廢鋼收購價每噸調漲300元，鋼筋每噸調漲300元，並採取限量接單，型鋼價格平盤。



豐興指出，經過這一段時間的調整，鋼筋內外銷價格拉近，但國內銷價格仍相對便宜。由於南部鋼筋大廠也限量接單，豐興本周也採取限量接單，下游下單就出貨，不願意接長單。



就國際原物料行情來看，美國大船廢鋼每公噸305美元，日本2H廢鋼每公噸由277美元漲至285美元，貨櫃廢鋼每公噸260-265美元，澳洲鐵礦砂由每公噸65.3美元漲至68.5美元，原物料行情仍在往上走。

小鋼胚價格也持續往上，鋼鐵業者指出，由於中國關停地條鋼生產，市場低階半產品供給減少，靠合規的產品補上需求，造成大陸小鋼胚不夠自用，也導致台灣進口大陸小鋼胚數量減少，有助於鋼價穩定。





