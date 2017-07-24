作者：余宗翰

以往要更改身份證上的性別需要醫師的診斷證明，如今英國政府打算簡化這道程序。

根據《中央社》，以往英國人想要法定變性，根據「性別認同法」（Gender Recognition Act），必須先經過「性別認同小組」判定是否有性別不安症（無法認同自己的生理性別）、且已持續至少兩年以上，確認後才發放「性別確認證書」。

對此程序，LGBT維權團體「石牆」（Stonewall）表示現行要求太多、太瑣碎。英國婦女及平等事務大臣Justine Greening也表示希望修改「性別認同法」。但也有人認為，如果放寬標準，讓「自我認同為某一性別、卻保留另一性別的性徵」，或恐那些只准許女性進入的醫院病房、監獄、廁所，可能被有心人士藉由寬鬆的性別更改法來突破。

其實去年美國鬧得沸沸揚揚的跨性別廁所爭議也與之類似。去年5月3日歐巴馬政府基於友善性少數族群，發函各州政府，要求所有公立學校讓「跨性別學生」依性別認同使用廁所和更衣室。雖然立意良好，但因為各州有許多教育人士、家長、學生害怕會有不肖人士利用這道新政策堂而皇之地進入異性廁所進行騷擾，甚至是性暴力行為。新政策發佈後不久就引發美國13州政府聯合向歐巴馬政府提出違憲訴訟，兩方僵持不下；最後這道法令在今年被川普廢止。

(圖片取自flickr)