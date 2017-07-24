IMF：沙國經濟停滯 中東成長將大幅下滑中央廣播電台 (2017-07-24 11:27)
國際貨幣基金(International Monetary Fund，IMF)今天(24日)發表報告指出，由於沙烏地阿拉伯經濟成長停滯，加上國際油價低迷，中東和北非地區今年的經濟成長將大幅下滑。
國際貨幣基金今天更新「世界經濟展望報告」(World Economic Outlook)指出，中東、北非以及巴基斯坦和阿富汗在內的地區，去年2016年經歷了優於預期的5%的經濟成長率，但今年將下降到只有2.6%。
國際貨幣基金指出，這個地區去年亮眼的表現，主要是來自伊朗的強勁成長。拜原油生產增加之賜，伊朗去年的經濟成長率達到6.5%。
在最新的報告中，國際貨幣基金把世界最大產油國沙烏地阿拉伯的經濟成長率，從4月時估計的0.3%，再下修到只有0.1%。這將是自2009年以來最差的表現。2009年受全球金融危機以及石油收益下降影響，沙國的經濟出現2.0%的負成長。
國際貨幣基金指出，如果目前油價下滑的趨勢持續，將進一步對這個區域的產油國造成衝擊。
但國際貨幣基金也估計，中東、北非地區2018年的經濟成長率可望回升到3.3%。至於沙國明年經濟則可望出現1.1%的成長，但仍低於今年4月時預估的3.5%。
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