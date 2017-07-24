全球今明年經濟成長 IMF維持預估中央廣播電台 (2017-07-24 11:32)
國際貨幣基金(International Monetary Fund，IMF)今天(24日)維持對全球經濟今年和明年的預估不變，但稍微修正了對歐元區和中國成長前景的預期。
IMF今天在吉隆坡發佈更新版的「世界經濟展望報告」(World Economic Outlook)指出，2017年和2018年的全球國內生產毛額(GDP)將為3.5%和3.6%。IMF上次發佈更新報告是在4月。
IMF已在6月間將對美國今明兩年的成長預估，從3月的2.3%和2.5%下修至皆為2.1%。這是由於川普政府的財政計畫細節未能具體化，因此IMF修正了先前認為川普財政政策將有助推動美國成長的假設。
此外，IMF表示，由於國內需求動能較先前預估更為強勁，因此歐元區的成長預期將較4月的估計來的稍微強勁，將歐元區今年的GDP預估調高了0.2個百分點至1.9%。至於2018年的預估也上調0.1個百分點至1.7%。
而在中國大陸，IMF表示，預期今年將有6.7%的成長，較4月高出0.1個百分點，而中國2018年經濟成長則將放緩至6.4%。但IMF表示，2018年的預估較4月估計的高出0.2個百分點，原因是預料北京仍將維持其高額的公共投資。
至於日本，今年的成長預估則從4月時的1.2%調高至1.3%、2018年仍維持0.6%不變。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
美白防曬乳．美白防曬 SPF32 60ml．美白防曬．ZA 美白防曬霜 SPF26．專科 美白 防曬．安耐曬粉紫美白防曬露．粉紫美白防曬露．SHISEIDO 資生堂 美白防曬．安耐曬 美白防曬露 SPF32．1028 美白防曬．za 美白防曬．美白 防曬 保濕．肌研 藥用美白防曬乳液．安耐曬 美白 防曬．曼秀雷敦 美白 防曬露．tsaio 美白 防曬．美白 防曬 粉餅．biore 美白 防曬．曼秀雷敦 美白 防曬．美白防曬 200ml 40ml．美白 防曬隔離乳．傳明酸 美白 防曬．荳蔻美白防曬隔離露．SHILLS 美白防曬 冰鎮噴霧．Lavish 美白 防曬．安耐曬 粉紫美白防曬露．粉紫美白防曬露 60ml．果蕊晶透美白防曬隔離霜．上山採藥 美白 防曬．DR.WU 美白防曬
別跟錢過不去 3-4月發票仍有4位千萬元得主未兌獎【NOWnews今日新聞】
嫁給極端分子的德國少女在伊拉克被捕【北京新浪網】
共享單車行業競爭白熱化 ofo繼續擴大領先優勢【北京新浪網】
股海沉浮19年資深QFII基金經理的取勝之道【北京新浪網】
專家提醒：夏季敏感性皮膚應加強防晒【北京新浪網】