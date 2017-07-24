國際貨幣基金(International Monetary Fund，IMF)今天(24日)維持對全球經濟今年和明年的預估不變，但稍微修正了對歐元區和中國成長前景的預期。

IMF今天在吉隆坡發佈更新版的「世界經濟展望報告」(World Economic Outlook)指出，2017年和2018年的全球國內生產毛額(GDP)將為3.5%和3.6%。IMF上次發佈更新報告是在4月。

IMF已在6月間將對美國今明兩年的成長預估，從3月的2.3%和2.5%下修至皆為2.1%。這是由於川普政府的財政計畫細節未能具體化，因此IMF修正了先前認為川普財政政策將有助推動美國成長的假設。

此外，IMF表示，由於國內需求動能較先前預估更為強勁，因此歐元區的成長預期將較4月的估計來的稍微強勁，將歐元區今年的GDP預估調高了0.2個百分點至1.9%。至於2018年的預估也上調0.1個百分點至1.7%。

而在中國大陸，IMF表示，預期今年將有6.7%的成長，較4月高出0.1個百分點，而中國2018年經濟成長則將放緩至6.4%。但IMF表示，2018年的預估較4月估計的高出0.2個百分點，原因是預料北京仍將維持其高額的公共投資。

至於日本，今年的成長預估則從4月時的1.2%調高至1.3%、2018年仍維持0.6%不變。