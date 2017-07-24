核三2號機 原能會：若順利今可完成審查中央廣播電台 (2017-07-24 11:36)
核三廠2號機23日凌晨1時10分，反應爐其中一台冷卻水泵跳脫，儘管無輻射外釋疑慮，但若要重啟，仍需獲得原能會同意。台電今天(24日)向原能會遞交重啟申請，原能會表示，目前正在審查相關資料，若經審查及現場查證確認問題均已釐清並符合安全要求，預估今日就可完成相關審查作業。
原能會24日指出，根據台電公司調查，核三廠2號機23日反應器急停的原因，主要是因反應爐冷卻水泵(RCP)3台中的A台跳脫，造成冷卻水A迴路流量低，由於當時反應器是100%功率滿載運轉，所以機組依反應器安全設計自動急停，目前機組處於安全停機狀態，無輻射外釋疑慮。
原能會核能管制處處長張欣指出，台電公司已於24日上午9時將綜合檢討報告陳送原能會，並說明反應爐冷卻水泵A台跳脫原因。她說：『(原音)它的A台馬達的C相電源線，因為電源有3相，C相的電源線絕緣有些劣化，可能碰到接地線，造成差動電驛動作，就是他的保護電驛動作。』
張欣強調，目前正嚴格審查台電公司所提報資料，若經審查及現場查證確認問題均已釐清並符合安全要求，預估今日就可完成相關審查作業；至於審查是否通過，則待審查完畢後再做決定。
台電公司發言人林德福表示，今天預估最高用電量為3,570萬瓩，除大林電廠3號、4號機緊急供電，先前在維修的通霄電廠1號機已提早修復完成，今天也加入馳援，備轉容量可維持在130多萬，備轉容量率3.75%，距限電警戒紅燈標準還有些空間，但仍請民眾共同協助節約用電，一起度過今夏用電尖峰挑戰。
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