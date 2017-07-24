韓新人組合K.A.R.D任首爾國際宣傳大使中央社 (2017-07-24 11:28)
（中央社記者姜遠珍首爾24日專電）首爾市政府今天宣布，為向世界宣傳首爾品牌「I•SEOUL•U」，已委任新人組合K.A.R.D為首爾市國際宣傳大使，任期至明年6月。
南韓聯合新聞通訊社報導，K.A.R.D在任期內將向世界宣傳首爾品牌「I•SEOUL•U」，參與首爾市推介會，並演出相關宣傳片等力挺首爾市的海外宣傳。
K.A.R.D已為首爾市8月巴西聖保羅活動拍攝宣傳影片，在接到委任書後，還將與首爾市長朴元淳一同為將在聖保羅打造的虛擬現實（AR）體驗區拍攝宣傳影片。
K.A.R.D是於19日出道的南韓新人混聲組合，由成員BM、J.Seph、全昭敏、全智雨的2男2女4人組成。
在正式展開國內活動前，K.A.R.D新曲MV在南韓影視網站YouTube上人氣火熱，吸引不少海外歌迷觀賞，堪稱韓流新星。1060724
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