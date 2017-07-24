（中央社河內24日電）越南中央氣象中心指出，今年第8號颱風「桑卡（Sonca）」今天清晨4時中心位置在北緯17.3度、東經111.2度，距離中國海南島東南方約150公里，路徑會往越南中部地區移動。



「桑卡」將是最近10天內、第2個侵襲越南中部地區的颱風。



越南中央氣象中心預報指出，中心最大風速達8級的「桑卡」將以時速15公里的速度向西西北方移動，預計26日清晨4時將登陸越南青化（Thanh Hoa）至廣平（Quang Binh）等中部省分，並可望減弱為熱帶低氣壓。



越南中央氣象中心表示，颱風「桑卡」登陸，將帶來強風暴雨，提醒各地方政府與民眾嚴加戒備，做好防颱準備。



颱風塔拉斯（Talas）17日侵襲越南中部地區，刮起強風並帶來豪雨，已釀成嚴重災情，造成7人死亡和5人失蹤，逾6000間房舍被強風吹走屋頂、倒塌或受損，數十艘漁船等船隻沉沒以及大量農作物被水淹沒或受損，經濟損失相當嚴重。1060724