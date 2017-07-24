醜聞衝擊民調 安倍否認優待老友中央社 (2017-07-24 11:22)
（中央社東京24日綜合外電報導）因涉及任人唯親醜聞而支持率下滑的日本首相安倍晉三今天表示，他從未指示要優待1名老友，還說這名友人從未關說牟利。
路透社報導，安倍和幕僚先前不斷否認介入其中，協助加計學園獲得在經濟特區設立獸醫學院的許可。加計學園理事長加計孝太郎是安倍的朋友。
安倍承認加計孝太郎是他的朋友，兩人學生時代就認識，他在國會眾議院預算委員會的特別會議上說，加計「從來沒有」尋求好處。
安倍說：「沒有關於新設獸醫學院的要求或關說。」
安倍被問到是否介入學園取得許可過程時說：「我從來沒有對特定案件下達相關指示。」
安倍醜聞纏身，加上許多選民認為安倍政府將他們的支持視為理所當然，眼前狀況不僅讓政敵受到鼓舞，也讓安倍尋求3連任執政自由民主黨黨魁前景蒙上陰影。
數項民調顯示安倍支持率跌破30%，儘管不會立即威脅到安倍職位，卻恐讓長期前景蒙塵。（譯者：中央社盧映孜）1060724
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
比利時79歲老嫗失眠飆車 驚人時速238【中央社】
朝鮮洲際導彈射程超一萬公里 怎麼做到的【北京新浪網】
日防務大臣稻田朋美辭職:安倍接班人成「棄子」【北京新浪網】
美媒：川普打破體制 蒲博思形同被架空【中央社】
英媒：傳統發達國家在全球逐漸失去優勢【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》