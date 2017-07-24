（中央社東京24日綜合外電報導）因涉及任人唯親醜聞而支持率下滑的日本首相安倍晉三今天表示，他從未指示要優待1名老友，還說這名友人從未關說牟利。



路透社報導，安倍和幕僚先前不斷否認介入其中，協助加計學園獲得在經濟特區設立獸醫學院的許可。加計學園理事長加計孝太郎是安倍的朋友。



安倍承認加計孝太郎是他的朋友，兩人學生時代就認識，他在國會眾議院預算委員會的特別會議上說，加計「從來沒有」尋求好處。



安倍說：「沒有關於新設獸醫學院的要求或關說。」



安倍被問到是否介入學園取得許可過程時說：「我從來沒有對特定案件下達相關指示。」



安倍醜聞纏身，加上許多選民認為安倍政府將他們的支持視為理所當然，眼前狀況不僅讓政敵受到鼓舞，也讓安倍尋求3連任執政自由民主黨黨魁前景蒙上陰影。



數項民調顯示安倍支持率跌破30%，儘管不會立即威脅到安倍職位，卻恐讓長期前景蒙塵。（譯者：中央社盧映孜）1060724