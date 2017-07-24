婦人疑闖平交道遭撞身亡 影響9列車中央社 (2017-07-24 11:21)
(中央社記者邱俊欽桃園24日電)一名年約50歲的婦人今天清晨疑似闖越桃園中壢路段六和平交道，遭火車撞擊，送醫前宣告不治。意外造成9列車、約3000多名旅客受影響。
台灣鐵路管理局表示，桃園市中壢區一名年約50歲左右的婦人，清晨突然闖入中壢路段六和平交道，遭台鐵列車撞擊當場身亡，鐵路交通受阻約40多分鐘，這意外影響9列列車，約3000多名旅客行程受延誤。
至於意外發生主因，仍待進一步調查。1060724
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