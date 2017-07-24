（中央社記者鍾榮峰台北24日電）蘋果iPhone 8何時推出，各界高度關注。外媒推測，蘋果可能在美國時間9月5日或6日推出3款iPhone新品，推測其中64GB的iPhone 7s售價約650美元。



國外科技網站Phone Arena根據過去經驗日前推測，蘋果可能在美國時間9月5日或6日推出iPhone 8、iPhone 7s和iPhone 7s Plus等3款新品。



報導推測，蘋果可能在美國時間9月15日或22日起開賣iPhone 7s和iPhone 7s Plus新品；不過眾所矚目的iPhone 8，可能要晚些時候才會推出。



從價格上來看，報導綜合過去市場傳言、以往iPhone系列價格整理推估，預期儲存容量64GB的iPhone7s空機價格約650美元，iPhone 7s Plus價格約770美元，iPhone 8價格約1100美元。



至於儲存容量256GB的iPhone 7s價格報導估計約750美元，iPhone 7s Plus價格約870美元，iPhone 8價格約1200美元。



報導指出，上述推論並未獲得官方證實。



凱基投顧分析師郭明錤日前出具報告預期，蘋果預計今年下半年推出3款iPhone，包括全新設計的5.2吋（或5.8吋，看使用區域的定義）OLED版iPhone、以及包括4.7吋與5.5吋2個尺寸的LCD iPhone，這2款iPhone正面設計與目前機種相似。



在主要功能上，報告指出，這3款新iPhone共通主要升級點，包括均採用金屬邊框整合玻璃機殼設計，其中OLED機種採用不鏽鋼，LCD機種採用鋁框；此外均支援WPC標準無線充電，不過發射端的無線充電器，不隨機附贈。



在出貨量部分，報告預估3款新iPhone在2017年出貨量共約8000萬支到8500萬支，其中OLED與LCD版本各約占一半。



觀察量產時間點，郭明錤預期OLED版iPhone量產爬升時間在10月到11月；LCD版iPhone量產爬升時間在8月到9月。



外媒日前引述國外分析師報導，iPhone 8最快將在9月底前推出，不過初期出貨數量相對有限，小量量產，量產速度加快可能在10月底到11月初開始。1060724