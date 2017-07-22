韓國女神潤娥為韓系品牌來台 不藏私韓系時尚搭配秘訣NOWnews今日新聞 (2017-07-24 11:09)
韓國天團少女時代潤娥來了！日前韓國女星潤娥出席代言韓系品牌仲夏海洋樂園時尚秀，她小露香肩壓軸登場，與台灣粉絲見面，活動現場，潤娥更化身粉絲專屬造型師，親自傳授今夏韓系時尚配搭小秘訣，活動上更與粉絲合照，展現女神親和力。
粉絲擔心潤娥太瘦，笑的她說會好好吃飯。（圖／記者陳明安攝，2017.07.22）
韓國天團少女時代的顏質擔當潤娥旋風訪台，她也不藏私的分享自己的韓系時尚搭配小秘訣，當場化身粉絲專屬造型師，讓粉絲和自己一起美不要不要的，活動上潤娥更暖心的說：「這次來到台灣，發現真的好熱呀！我在夏天一定要有的草帽，或是中性一點的紳士帽，遮遮陽別曬傷了！」貼心的舉動讓現場粉絲融化不已，與潤娥告白的尖叫聲不斷，面對粉絲熱情，潤娥也大方回應「我也愛大家！」
潤娥抵台為品牌服飾代言。（圖／記者陳明安攝，2017.07.22）
今年年初才訪台大秀中文的潤娥，而在活動上更以流利的中文和現場粉絲互動，親切甜美的嗓音成功一秒拉近與粉絲間的距離！近期戲約不斷的潤娥，更接受主持人阿娟幫現場粉絲爭取福利的加碼要求，有「撒嬌王」之稱的潤娥親自傳授粉絲撒嬌訣竅，搭配可愛動作，十分逗趣。
潤娥抵台為品牌服飾代言。（圖／記者陳明安攝，2017.07.22）
潤娥抵台為品牌服飾代言。（圖／記者陳明安攝，2017.07.22）
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