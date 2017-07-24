林志玲克服心魔，成功坐上馬。（圖／翻攝自微博，2017.07.24）

林志玲在2005年拍攝廣告時不慎墜馬，造成多根肋骨骨折，治療近2個月才能正常行走。近日林志玲參加大陸實境節目，要和其他藝人在俄羅斯體驗騎馬，但內心有創傷的林志玲看到馬匹便立即求饒，最後在李治廷的溫暖說服下，敬業的林志玲便成功騎上馬，完美克服12年以來的內心恐懼。

林志玲在《旅途的花樣》擔任固定班底，最新一集的內容需與其他成員一同體驗騎馬，但林志玲一看到馬匹便想起過去墜馬種種，她臉色凝重地說：「你們騎就好，我沒辦法。」最後還眼眶泛淚，顯見害怕至深。

林志玲在《旅途的花樣》擔任固定班底。（圖／翻攝自微博，2017.07.24）

最後林志玲在李治廷極具耐心地說服下，成功克服12年來揮之不去的心魔，成功上馬。事後她在微博吐露心聲，「有些恐懼，確實難以克服；但，勇敢說不，也是另一種勇氣。我踏出了小小一步，因為信任牽引的那雙手。」

林志玲如此勇敢的行為獲得網友讚聲連連，稱她是「正能量女神」當之無愧。但也有不少網友心疼她，痛批該節目：「林志玲有墜馬陰影，節目組居然都不管不顧，沒有人性。」