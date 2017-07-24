聯亞明後年EPS看俏 日歐系外資喊進中央社 (2017-07-24 11:15)
（中央社記者吳家豪台北2017年7月24日電）日系外資首度追蹤光通訊族群聯亞，認為營運谷底已過，明後年獲利可望大幅成長61%、34%，給予買進評等及目標價528元；歐系外資也升評至買進，目標價上修到447元。
日系外資首度將聯亞（3081）納入追蹤個股，給予「買進」評等及目標價528元，看好聯亞最壞情況已過，下半年起將重拾成長動能，主要受惠於10G產品需求提升，特別是資料中心及矽光產品持續成長，且聯亞產品組合改善應可拉高平均售價，雖然今年每股盈餘（EPS）恐年減11%至8.6元，但明後年EPS有望大增61%、34%至13.83元、18.47元。
歐系外資將聯亞評等從「中立」升至「買進」，目標價從277元一口氣調高到447元，看好聯亞新款25G解決方案將貢獻未來2年營運，明後年EPS預估值分別上修22%、30%至16.33元、20.96元。
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