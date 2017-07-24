（中央社記者鄭崇生華盛頓2017年7月23日專電）國際貨幣基金（IMF）今天公布最新報告，預估今、明兩年全球經濟成長率分別為3.5%、3.6%，維持與上一次相同預測值，但IMF下調美國今、明兩年經濟成長率，皆為2.1%。



IMF今天公布最新的「世界經濟展望」報告（WEO），儘管展望全球經濟為穩定復甦，但中、長期來看，全球經濟成長仍面臨下滑風險，主因為政策的高度不確定性。



IMF7月公布的報告，並未預測台灣的經濟成長率。



值得注意的是，IMF維持對世界經濟成長率今、明兩年的預估值，但與今年4月公布的WEO報告相較，IMF對美國今年的經濟成長率預測從2.3%下調到2.1%，明年則從2.5%下調至2.1%。



IMF指出，調降對美國經濟成長率的預估，主要反映今年第一季成長表現較弱，對明年的預估值也下調，則是因美國政策變化的時間與性質的不確定性，讓因假設財政政策的擴張程度，低於原先預期，而市場對財政刺激的預期心理也減退。



關於中國大陸，IMF則分別調升今、明兩年的經濟成長率預測值為6.7%、6.4%。但IMF提醒，中國政府的政策支持力度越大，尤其是在信貸的快速增成長，中、長期來看，經濟面臨的下滑風險越大。



IMF特別提到，中國若為實現2020年國內生產毛額（GDP）翻一番的目標，而維持大規模公共投資、延遲必要的財政改革，將使債務大增。



對全球經濟復甦面臨下滑的潛在原因，IMF指出，包括美國的貨幣政策正常化，可能導致全球金融環境緊縮速度超出預期，另外還包括各國經濟發展轉採內向型政策及地緣政治風險。



IMF呼籲各國採不同的貨幣及財政政策，維持復甦趨勢，也應依據各自不同情況進行結構改革，更指出實現強勁、均衡、具包容性的經濟成長，建立有效運作的國際經濟關係多邊架構，是關鍵因素。



IMF在未點名特定國家的情況下說，「零和」政策只會損害所有國家，當政策制定者定期對話、在既定機制內化解分歧，世界經濟才能造福所有人，而以規則為依據、開放的世界貿易體系，對全球繁榮尤其重要。