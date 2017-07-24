（中央社記者黃名璽東京24日專電）日本仙台市長選舉23日落幕，由在野黨聯手支持的郡和子當選。日媒報導，對支持率不斷下滑的首相安倍晉三政權來說，又再度被在野黨聯手重創。



日本放送協會（NHK）報導，具朝野政黨對決色彩的仙台市長選舉昨天落幕，4位候選人中，由民進黨等在野黨力挺的前眾議員郡和子當選。



郡和子以無黨籍身分參選，獲逾16萬票成功贏過執政黨自民黨等支持的菅原裕典，當選仙台市長。



郡和子現年60歲，出身仙台市，2005年以民主黨身分當選眾議員，並連任4屆。其間也曾擔任過復興政務官等職務。



這次仙台市長選舉被視為自民黨在東京都議員選舉大敗後，再一次的朝野對決。



郡和子說，強烈感受到仙台市民想「自己決定自己的事」的想法，「能讓我站在這個舞台上，我感到非常幸福。」



對選舉結果，自民黨認為，繼東京都議員選舉敗選後，仙台市長敗選也會對國政帶來影響。



公明黨表示，必須更加謙虛地執政，並強化自民黨與公明黨合作體制，以面對下一次眾議員選舉。



民進黨認為，這場選戰具有對政局轉變的重要意義，能獲得這樣的結果真是太好了。



共產黨表示，這場選舉結果證明民眾對安倍政權的怒氣，轉為支持在野勢力，所以應該盡快解散眾議院進行總選舉。



「產經新聞」報導，這場選舉對支持率不斷下滑的安倍政權來說，又再度被在野黨聯手重創。



這場選舉的投票率為44.52%，比上次創新低的投票率30.11%，增加了14.41個百分點。1060724