（中央社記者吳家豪台北24日電）日系外資首度追蹤光通訊族群聯亞，認為營運谷底已過，明後年獲利可望大幅成長61%、34%，給予買進評等及目標價 528元；歐系外資也升評至買進，目標價上修到447元。



日系外資首度將聯亞納入追蹤個股，給予「買進」評等及目標價528元，看好聯亞最壞情況已過，下半年起將重拾成長動能，主要受惠於10G產品需求提升，特別是資料中心及矽光產品持續成長，且聯亞產品組合改善應可拉高平均售價，雖然今年每股盈餘（EPS）恐年減11%至8.6元，但明後年EPS有望大增61%、34%至13.83元、18.47元。



歐系外資將聯亞評等從「中立」升至「買進」，目標價從277元一口氣調高到447元，看好聯亞新款25G解決方案將貢獻未來2年營運，明後年EPS預估值分別上修22%、30%至16.33元、20.96元。1060724