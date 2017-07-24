特派員看世界專欄（中央社記者康世人新德里24日專電）走在印度城市街頭，經常發現身材發福的已婚婦女，其中除了部分是嫁入富裕家庭的印度女性不需勞動，最主要的原因還是與養胖好傳宗接代有關。



印度人習慣於晚間9時，甚至晚間11時才開始吃晚餐，加上常以多種蔬菜與食材打成泥狀物食用，每單位熱量很高，導致身材容易發福。



不過，如果仔細觀察，婚前不乏有苗條身材的印度女性，但婚後身材卻日漸發福，不像少數印度男性，如果能刻意注意飲食和運動，或因遺傳因素，仍可見到在婚後擁有標準身材的男性。



當然，在印度富裕家庭中，已婚婦女身材發福也是常見的事。



印度新德里外交圈曾流傳一則笑話，指一對富裕的美國籍印度夫婦返回印度祖居地居住，隔不到半年，丈夫忍不住抱怨妻子愈來愈胖。



這名妻子委屈地說，在美國，她必須出門買菜，也要做家事，誰知道回印度後，她每天連「站起來的機會都沒有」，所有事都由傭人包了，沒有運動，身材自然就會發福。



不過，除了富裕家庭，印度家境一般的多數已婚婦女身材也發福，這是為什麼呢？



從台灣到新德里攻讀博士學位的南西（Nancy）就發現，她的同學楠笛妮（Nandini）20幾歲出嫁後，不到半年，身材就不斷發福。



南西忍不住詢問楠笛妮，楠笛妮說，夫家每天都要她多吃點，因為婆婆覺得媳婦太瘦不容易懷孕，因此要她每天吃得營養吃得多，養胖一點好履行傳宗接代的責任。



印度就像其他古老東方國家一樣，同樣有著「不孝有三，無後為大」的觀念。在印度地位低下的婦女，從一出生，職責就是嫁人，為夫家生下男孩，以便能把夫家的姓氏和家族延續下去。



因此，只要是已婚的印度婦女，婆婆和夫家總是想盡辦法讓她增胖，以便能傳宗接代。



即便是在國外拿到高等學位的印度摩登女性，回到印度後，仍無法擺脫婦女必須要傳宗接代的傳統觀念。



曾在英國拿到碩士學位的瑞卡（Rekha）已育有一男一女，她談到剛嫁入夫家快兩年沒有懷孕跡象所承受的壓力，仍心有餘悸。



瑞卡說，除了夫家親戚碰到她就會問「懷孕了沒」、「何時生小孩」等煩人問題，社區鄰居也會不斷關心，甚至在背後說三道四。



她指出，結了婚不想要有小孩，對印度人來說根本是不可思議的事，如果結婚一年還沒有小孩，就會傳出諸如「不孕」、「沒有虔誠敬神」等各種流言蜚語。



重男輕女觀念在印度也很嚴重，如果沒生男孩，只生女兒，印度婦女所承受的壓力一樣不減。這樣一來，如同寶萊塢電影「我和我的冠軍女兒」劇情所呈現，親友鄰居除了紛紛提供生男秘方，也會在背後說壞話。



更慘的是嫁到鄉下或貧窮家庭的婦女，因生不出男孩，往往遭夫家嫌棄甚至虐待致死，好讓丈夫能有機會再另娶一個能生男孩的婦女。



印度孟買18歲少女卓荷（Aranya Johar）曾在3月的國際婦女節活動上，以自創饒舌歌曲控訴印度婦女被視為傳宗接代工具的悲哀，但控訴歸控訴，要改變印度已流傳幾千年的傳統觀念，似乎還有很長的路要走。1060724