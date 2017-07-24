韓團Apink亞洲巡演 10月在台北中央社 (2017-07-24 11:10)
（中央社記者姜遠珍首爾24日專電）南韓女團Apink透過官方粉絲俱樂部宣布，將在香港、台灣、泰國等地舉行亞洲巡演。
南韓「亞洲經濟」指出，此次巡演是應Apink粉絲要求，巡演定名為「My Music Taste」，將於9月23日以香港為起點，10月8日和11月4日先後在台北和曼谷舉行。
女團Apink所屬經紀公司A CUBE娛樂表示，成員們非常期待此次亞洲巡演，將在演出中與當地粉絲近距離接觸，回饋粉絲一直以來的支持。
據報導，Apink於6月22日發行第6張迷你專輯，取得不俗成績。7月22日起在日本舉行第3次演唱會，第8張日本單曲也將於25日發行。1060724
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