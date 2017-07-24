（中央社記者田裕斌台北24日電）台股早盤受到美股表現不佳影響以小跌開出，不過二線光學、食品、造紙強攻下，指數幾度翻紅，成交值則是持續萎縮。



截至10時56分，加權股價指數小漲1.42點、為10438.12點、成交值新台幣426億元，分析師表示，權值股今天持續休養生息，鴻海、台積電維持平盤附近整理，國泰金、富邦金、中信金更是出現回檔走勢，使得成交值恐出現6月中以來低點。



法人表示，台股在外資出現退場疑慮下，短線出現回檔走勢，加上月線下彎出現技術面警訊，短線仍有整理的可能，反觀中小型股為主的櫃買指數在21日創下波段新高138.89點之後，目前維持在 5日線以上的高檔，若內資可適時歸隊，有機會向上挺進。



分析師認為，至8月中前由於市場等待7月營收及半年報發布，基本面出現空窗期，若中小型股有消息面加持，較容易有表現空間，反觀中大型股在外資態度曖昧不明下，暫以區間震盪整理看待。1060724