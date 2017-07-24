（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國總統川普的女婿、白宮高級顧問庫許納（Jared Kushner）本週將與調查川普陣營和俄羅斯之間可能勾結的眾議院和參議院情報委員會分別進行閉門會議。



法新社報導，根據庫許納的律師，他明天和25日將分別赴參議院和眾議院情報委員會作證。



36歲的庫許納將會被問到關於他與俄國駐美大使、俄國某大銀行主管及俄籍律師會面的問題。



眾議院情報委員會民主黨首席議員希夫（Adam Schiff）今天接受哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）訪問時說：「我們想知道的事情有很多。」



他還說：「我們當然想知道據信舉行過好幾場會面的內容。」



「他的律師說他只有2個小時的時間，所以我們預期這只是第1場會面而已。」



白宮聯絡室主任史卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）表示，他希望這次會面是「他最後一次必須談關於俄國的事情」。（譯者：中央社陳昱婷）1060724