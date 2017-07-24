（中央社記者汪淑芬台北24日電）對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，中央氣象局今天上午9時35分，針對彰化及雲林地區發布大雨特報。



氣象局提醒彰化、雲林地區民眾，注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。1060724