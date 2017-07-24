對流旺 彰化雲林大雨特報中央社 (2017-07-24 10:19)
（中央社記者汪淑芬台北24日電）對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，中央氣象局今天上午9時35分，針對彰化及雲林地區發布大雨特報。
氣象局提醒彰化、雲林地區民眾，注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。1060724
關鍵字：
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
兒童溜冰鞋．溜冰鞋直排輪．成功 溜冰鞋．InLask 可調式 溜冰鞋．溜冰鞋．SUCCESS 溜冰鞋 S0480．兒童 伸縮 溜冰鞋．CNS 溜冰鞋．溜冰鞋袋．溜冰鞋 兒童．四輪溜冰鞋．SUCCESS 溜冰鞋．兒童 溜冰鞋 S0480．道路溜冰鞋．四輪 溜冰鞋．兒童 溜冰鞋．直排溜冰鞋．可調 溜冰鞋 兒童．InLask 溜冰鞋
- GUCCI 深藍色口袋設計羽絨外套(男款)
- Chloe Narcisse 自戀淡香水 100ml
- 斯里蘭卡5cm 親膚天絲100%天然乳膠床墊-加大6尺
- 【Pandora】潘朵拉 鏤空蝴蝶+粉色鋯石圓墜
- 《YOSHIKIN 具良治》日本 GLOBAL 專業廚刀30CM(GF-35)
- 【Rosemont】玫瑰錶巴黎1925系列 時尚腕錶(TRS-07S-01MT)
- Samsonite新秀麗 20吋Marvel漫威英雄3D立體TSA登機箱(蜘蛛
- 【PRADA】Saffiano Cuir 防刮牛皮轉釦手提/肩背兩用包(大/
- CONTROLTECH 碳纖維龍頭2052535
- 【絲麗翠-3H宮廷乳膠】雙人5尺加硬式彈簧床墊
一週氣象 三颱成形須留意第9號颱風尼莎【MOOK景點家】
桃市第28家觀光工廠 葡萄王健康活力能量館開幕【台灣好新聞報】
晴朗炎熱 大台北恐達37度【中央社】
超犯規流漿珍奶鬆餅 台南永康超紅必吃【MOOK景點家】
對流旺 彰化雲林大雨特報【中央社】