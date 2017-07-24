民調:安倍內閣醜聞不斷 支持率繼續下跌至39%北京新浪網 (2017-07-24 10:16)
中新網7月24日電 據日媒報導，日本經濟新聞社與東京電視台本月21日至23日實施的輿論調查顯示，安倍晉三內閣的支持率跌至39%，比6月實施的上次調查下跌10個百分點。
而不支持率則升高10個百分點，達到了第二次安倍政權2012年12月上台後的最高值52%，不支持率超過了支持率。
報導稱，支持率持續下跌被認為受到了學校法人「加計學園」新設獸醫系的計劃和南蘇丹聯合國維和行動（PKO）的日報問題影響。
據了解，第二次安倍政權上台後，內閣支持率跌至最低的一次是2015年7月的38%，受到了眾議院通過安保相關法案的影響。現在的情況表示安倍政權正面臨安保法以來的最嚴峻局面。7月的支持率環比跌幅為史上最大。
第二次安倍政權上台已經超過4年半，回答對政權「感到驕傲」的受訪者達到65%。回答「沒感到驕傲」的為25%。
日本政黨支持率方面，自民黨為35%，比上次調查下跌5個百分點。民進黨為6%，比上次調查下跌2個百分點，民進黨的支持率跌至2016年3月誕生以來的最低值。無黨派人士為41%，上升9個百分點。
據悉，此次調查由日經調查公司於7月21日至23日以日本全國18歲以上男女為對象，通過包括手機在內的隨機撥號方式（RDD方式）實施。獲得了1069個回答。回答率為48.6%。
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