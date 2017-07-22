昆凌曬出父親與女兒小周周的溫馨合照。（圖／翻攝自臉書，20170.07.24）

音樂才子周杰倫在2015年風光迎娶嬌妻昆凌，並在同年喜獲女兒「小周周」，曾說過希望在25歲前生下3胎的昆凌於上月產下兒子，為周董添得一個「好」字。昨（23）日昆凌於臉書甜蜜曬出父親與女兒背影的合照，其中小周周美麗的混血金髮，更隨即引起網友熱議。

昆凌近來時常在社群網站分享家庭點滴，不僅在19日時於臉書曬出帶著女兒踏青，母女倆一同指著海邊的超萌照片；昨日更在臉書PO出父親帶著女兒在草皮玩耍的照片，寫下：「家庭日，爺爺保姆日。」只見小周周不僅穿著粉白拼接小洋裝，還擁有一頭夢幻金髮，讓網友不禁直呼：「好像洋娃娃。」

昆凌（左）與周杰倫感情恩愛。（圖／翻攝自臉書，2017.07.22）

周杰倫與昆凌對於小孩長相向來保護，夫妻倆即便也會在網路上曬娃，但PO出的照片永遠只有背影，絕不讓正面曝光！使得網友對於小周周的長相很是好奇。昆凌昨日曬出女兒嬌小背影，不少網友再度敲碗希望能看見小周周正面，頻問：「小周周能轉過來嗎？」有曾巧遇小周周的粉絲則透露：「遇過小周周，眼睛比她老爸大， 嘴巴倒像周杰倫。」