德州人口走私卡車熱如烤箱 9死17危急中央社 (2017-07-24 10:07)
（中央社聖安東尼奧23日綜合外電報導）疑為偷渡客的9個人今天命喪美國德州1輛停在沃爾瑪（Wal-mart）賣場停車場的卡車內，這輛內部悶熱「宛如烤箱」的卡車內另有30人送醫急救，其中17人情況危急。
警方表示，這顯然是起「駭人的」人口走私犯罪。
法新社報導，有關當局表示，今晨在德州聖安東尼奧（San Antonio）發現這批人後，連忙將他們送醫急救，其中17人狀況危急，有中暑與脫水現象。
聖安東尼奧距離墨西哥邊界僅兩小時車程。
聯邦檢察官聲明，這輛大型拖曳式卡車上至少載有39人，包含1人後來在附近的林木區被發現。消防人員說，至少2人為學齡兒童。
國家廣播公司（NBC）報導，西德州聯邦檢察官辦公室表示，來自佛羅里達州清水（Clearwater）的卡車駕駛、60歲的小布萊德雷（James Mathew Bradley Jr.）已遭到收押等待刑事起訴，應該明天早上就會提出控告。
紐約「每日新聞」（New York Daily News）報導，由於車上有些人設法離開車子，向沃爾瑪員工要水喝，事情才爆發。
聖安東尼奧警察局長麥曼納斯（William McManus）指出，停車場監視畫面顯示，有車輛來接走貨車上活下來的一些人。但目前不清楚有多少人活著離開貨車。
麥曼納斯告訴有線電視新聞網（CNN），死者全是成年人。有關單位在聯絡家屬前，暫不公布受害者姓名和國籍。
消防局長胡德（Charles Hood）估計，卡車內溫度恐高達華氏150度（攝氏65度），宛如烤箱。
他說：「如果那輛卡車停一整個晚上，車上所有30幾個人無疑都會喪生。」（譯者：中央社許湘欣）1060724
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