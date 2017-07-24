無預警關粉絲團嚇壞網友 澎恰恰：想了很久NOWnews今日新聞 (2017-07-24 09:42)
資深藝人澎恰恰出道32年，主持、歌唱功力備受好評，日前更曾參與音樂劇、電影演出，演藝版圖甚廣。時常在臉書與網友分享心情的澎恰恰，昨（23）日晚間突然宣布將關閉粉絲團，讓一票網友相當震驚。
澎恰恰雖然出道時間較晚，但他在1989年以《連環泡》奪下第一座「綜藝節目主持人獎」，而後陸續再獲得4座獎項，主持功力備受肯定。昨夜澎恰恰無預警宣布，「所有好朋友，很抱歉，我是澎恰恰，這個粉絲團在本文之後從此關閉。」他並未多說明關閉原因，面對眾多網友留言詢問也絲毫未回應。
據《蘋果日報》報導，澎恰恰解釋關閉原因，是因為有時會藉文字抒發心情，但看見網友留言關心，自己心情會更煩，以及認為負面情緒會影響其他粉絲，為避免低落心情間接影響他人，所以才決定關閉粉絲團，澎恰恰也強調這件事是他思考已久才做出的決定。
澎恰恰臉書關閉文。（圖／翻攝自臉書，2017.07.24）
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