神力女超人拍續集 故事背景將在美國NOWnews今日新聞 (2017-07-24 09:53)
DC大作《神力女超人》全球狂賣，票房創下DC影史紀錄，甚至連帶引發一波「女英雄」風潮。而在近期的美國聖地牙哥動漫展上，DC官方也親口證實《神力女超人》將拍續集。
根據《Fortune》報導，DC官方已在近日的聖地牙哥動漫展上確定《神力女超人》會拍續集，並許諾一樣會找來蓋兒加朵（Gal Gadot）擔當女主角黛安娜。六月時，片商華納就曾表明有計畫拍攝續集，但連導演派蒂詹金斯（Patty Jenkins）是否會繼續執導都不知道，鮮少細節能透露。但派蒂詹金斯則在受訪時坦承，她對拍攝續集抱有高度的興趣，甚至早有構想：「故事背景會設定在美國，我認為這個構想很正確。她是神力女超人，是時候造訪美國了。」更坦言，先前已拍了《神力女超人》，她當然想拍續集。
關鍵字：
上一則：澎恰恰關臉書粉絲頁 沒說原因
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
昆凌曬娃再一發 小周周「混血金髮」成焦點【NOWnews今日新聞】
無預警關粉絲團嚇壞網友 澎恰恰：想了很久【NOWnews今日新聞】
包偉銘向兒子下跪道歉 「爸爸對不起你，沒把你教好」【NOWnews今日新聞】
《三生三世十里桃花》楊冪女扮男裝來拜師 評趙又廷看起來像「小白臉」【Wow!NEWS新聞網】
牛郎店敗光家產 AV女優轉行超累靠打針硬撐【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》