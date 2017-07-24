神力女超人證實將拍續集，故事背景將會選在美國。（圖／翻攝自臉書 , 2017.07.24）

DC大作《神力女超人》全球狂賣，票房創下DC影史紀錄，甚至連帶引發一波「女英雄」風潮。而在近期的美國聖地牙哥動漫展上，DC官方也親口證實《神力女超人》將拍續集。

根據《Fortune》報導，DC官方已在近日的聖地牙哥動漫展上確定《神力女超人》會拍續集，並許諾一樣會找來蓋兒加朵（Gal Gadot）擔當女主角黛安娜。六月時，片商華納就曾表明有計畫拍攝續集，但連導演派蒂詹金斯（Patty Jenkins）是否會繼續執導都不知道，鮮少細節能透露。但派蒂詹金斯則在受訪時坦承，她對拍攝續集抱有高度的興趣，甚至早有構想：「故事背景會設定在美國，我認為這個構想很正確。她是神力女超人，是時候造訪美國了。」更坦言，先前已拍了《神力女超人》，她當然想拍續集。