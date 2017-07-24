華州新法 嚴抓開車分心中央社 (2017-07-24 10:10)
華盛頓州新法加強查緝開車分心，駕駛人把手機拿在手上，或邊開車邊化妝或飲食，都將構成違法。中央社記者顏伶如波特蘭攝 106年7月24日
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