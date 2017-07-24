（中央社阿拉斯加州塔爾齊納23日綜合外電報導）飼主證實，美國阿拉斯加州塔爾齊納鎮的榮譽貓鎮長史塔布斯（Stubbs）以20歲之齡過世。消息一出讓粉絲直呼不捨。



美聯社報導，飼主昨天在聲明中宣布史塔布斯過世消息。



聲明寫道：「史塔布斯活了20年又3個月。」「他無怨無悔地奉陪到生命最後一天；整天對我們喵要我們摸摸他或坐到床上陪他，讓他依偎在我們腿上好幾個小時，舒服到一直發出呼嚕聲。」



「史塔布斯，謝謝你來到我們生命中陪伴了31個月；你是一隻了不起的貓，我們會非常想念你。我們很珍愛獲准與你相伴的時光。」



KTVA-TV報導，根據史塔布斯家人，史塔布斯20日照常上床，隔天一早發現已上了天堂。網友得知消息後紛紛表示不捨、難過，留言寫R.I.P.（願安息）。



塔爾齊納（Talkeetna）是住有大約900人的小鎮。路透社引述媒體報導，史塔布斯愛喝酒杯中加了貓薄荷的水，1997年當選非正式鎮長，吸引許多觀光客慕名而來。



史塔布斯的家人表示，3/4以上的遊客都問說「貓鎮長在哪裡？」或「我和貓鎮長有約」。



史塔布斯2013年被一隻狗襲擊後挺過難關，去年一度有報導誤傳他過世。不過去年底他大多待在家中沒有外出。



史塔布斯走了之後，飼主的另一隻貓咪德納利（Denali）可能準備接任鎮長職務。飼主表示，德納利和史塔布斯個性出奇地相似，討人喜愛。（譯者：中央社盧映孜）1060724