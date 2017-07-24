周末第二日美食展湧現人潮，搶購88節餐券

【旅遊經 洪書瑱報導】

台灣美食展進倒數，今(24)日在台北世貿一館登場的「2017台灣美食展」最後一天，還未前往的民眾，並欲搶優惠、排試吃請把握最後時機！2017台灣美食展以「繽紛食代」為主題，開設「食之藝、食之材、食之器、食之旅、食之伴及食之育」六大展區，且每天都有精彩講座！



交通部觀光局邀請馬來西亞知名主廚法斯力來台分享穆斯林美食與旅遊國道好食光人氣居高不下，展示全台各休息區人氣伴手禮

昨(23)日廚藝春秋的大師講座由交通部觀光局邀請到馬來西亞拿督型男明星主廚Dato’ Fazley Yaakob(法斯力) 開講，身兼作家、歌手、演員、主持人與餐廳老闆多種身分，同時更是馬來西亞備受敬重的Halal飲食公信力人物。這次他與美食展現場民眾分享穆斯林的旅遊和餐飲文化，Fazley認為台灣食物非常的美味，台灣很多香料都很適合做成穆斯林的食物，並表示「台灣的食物和旅遊對穆斯林環境非常友善」。

民眾在美食展中最關注莫過於餐券、住宿券優惠。國旅住宿券有海霸王集團所屬城市商旅連鎖旅店最低價16折、天成飯店集團最低價22折、台中林酒店最低25折、福容大飯店最低28折、國賓大飯店最低價31折、台中金典酒店最低34折、桃園大溪威斯汀48折、國泰商旅和宜蘭力麗威斯汀度假酒店52折等優惠的住宿優惠券。

由於父親節即將到來，民眾不妨為省荷包，到美食展「Go」買相關優惠餐券，並提供安排，此次參展中，如福容飯店的連鎖餐券417元起、神旺酒店集團的潮品集好蘋烤鴨10人桌菜券買一桌送一桌原價33,600元現在打5折優惠16,800元、華泰大飯店集團推出限定聯合餐券，每張999元、晶華麗晶酒店集團超高人氣柏麗廳－下午茶四人優惠券只要2,099元、台北君悅酒店凱菲屋超值聯合優惠餐券享65折、台北美福大飯店彩匯自助餐廳最低68折，還有首次參展的老四川巴蜀麻辣燙雙人及四人套餐券千元內有找，海霸王企業推出十人份桌菜2,488～6,888元等。

美食展除了相關美食優惠外，也希望能帶領民眾像客庄美食和品味原民風味等挖掘各地美食，在美味食光館推出100道台灣經典佳餚、首都多元美食可以體驗台北市商圈的各國佳餚、國道好食光可以一次買到全台高速公路服務區的人氣伴手禮、以及「花漾台中館」打造美味又美觀的花博餐為2018世界花卉博覽會暖身、農委會也網羅全台在地的農產品，全館滿500元即贈越光米。

圖片：台灣觀光協會提供