

【旅遊經 湯擷嘉報導】





絲路三千里‧ 絢麗在甘肅 永靖壯麗劉家峽

走訪天下第一雄關嘉峪關、敦煌鳴沙山、月牙泉、莫高窟

絲綢之路穿越千年時光 文化瑰寶盡在河西走廊



絲綢之路在漢代張騫出使西域拉開序幕，中國的絲綢、瓷器、金屬製品等傳向中亞及歐洲，並把香料、植物、佛教文化等導入中國，這條長逾7,000公里的陸上貿易路線中逾1／5在甘肅省境內，河西走廊四郡（武威、張掖、酒泉及敦煌）是當時是最重要的隘口，遺留許多歷 史及文化的瑰寶，近年在政府的投資開發及改善下，甘肅已經能提供旅客全面且滿意的旅遊服務，並達到寓教於樂之目的。



永靖縣 劉家峽大壩及炳靈寺

劉家峽大壩是中國大陸自行設計、施工、建造的大型水電工程，也是首個百萬千瓦級水電站，地處高原峽谷被譽為「高原明珠」，同時也是甘肅省最大的水產養殖基地和水上度假勝地。



甘肅三大石窟之一的炳靈寺石窟，必須乘船經由劉家峽大壩才能抵達，石窟自西晉時期起開鑿，因風吹過洞窟的聲音如鬼哭狼嚎，因此早期也稱鬼窟，至明朝才開始稱作炳靈寺，石窟分上 寺、洞溝及下寺三處，沿途風光壯麗、奇峰各有特色，石窟內雕塑、壁畫精細，非常適合循古探幽。



張掖市 丹霞國家地質公園

丹霞國家地質公園被國家地理雜誌評為世界十大神奇地理景觀，是大陸唯一丹 霞地貌與彩色丘陵景觀高度複合區，以層疊錯落交替、岩壁陡峭、型態豐富、色彩斑爛而著名，具有極高的觀賞和重要的研究價值。景區設有博物館及旅客服務中心，定時有接駁車接送旅客前往四個景觀平台，愛好攝影的旅客一定不能錯過。



嘉峪關

嘉峪關是明代萬里長城的起點，因地勢險要、建築雄偉而有「天下雄關」、「邊陲鎖鍊」之稱，由內城、外城、城壕三道防線構成，城牆建有箭樓、敵樓、角樓等14座建築，城內建有將軍府、關帝廟、文昌閣等，是明代最西邊的關隘，與萬里長城東起點山海關互相呼應。景區內還有長城第一墩、長城博物館等景點，讓遊客了解長城建築歷史及巧思。



敦煌 鳴沙山 月牙泉 莫高窟

莫高窟又名千佛洞，是大陸四大石窟之一，也是現存石窟藝術中規模最大、內容最豐富的一座，其特點主要表現在建築、塑像及壁畫。莫高窟由國家文物局管理，前往參觀需要事前預約，每日限6,000人，首先會欣賞莫高窟的由來及360度環景洞窟介紹兩部影片，再由解說員分別帶領25人小隊至8到10個不同洞窟解說，高規格服務讓旅客感受極高的藝術價值並充分學習歷史知識。鳴沙山因沙礫受風吹動造成摩擦震動產生雷鳴般的聲音得名，沙由紅、黃、藍、白、黑五色組成，沙山中環抱的泉水形似新月稱月牙泉，此沙泉共生共存是非常獨特的地貌。旅客並可在此進行騎駱駝、滑沙、沙灘衝浪、搭乘輕航機 等體驗。







攝影／湯擷嘉