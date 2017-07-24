英脫歐讓蘇格蘭「波動不安」 擬再公投定前程？北京新浪網 (2017-07-24 08:52)
中新網7月24日電 綜合報導，英國蘇格蘭政府歐盟談判部部長拉塞爾近日指出，英國全民公投決定退出歐盟，這讓在公投中選擇「留歐」的蘇格蘭進入一段「波動與不安全時期」；他說，蘇格蘭正在駛入「未知領域」，蘇格蘭與英國政府的關係也變得更複雜。
據報導，拉塞爾日前說，應該再給蘇格蘭人民一次機會，選擇是否隨英國一同「脫歐」。他說，「蘇格蘭將等待英國與歐盟之間『脫歐』談判完成，等待最終的『脫歐』談判協議出爐，看其是否符合蘇格蘭的利益，然後再決定何時舉行獨立公投。」
拉塞爾說：「『脫歐』給蘇格蘭帶來了十分棘手的問題，那就是蘇格蘭與歐盟關係的問題，而這一問題必須解決。」
在上個月的英國大選中，蘇格蘭民族黨在英國議會下院獲得35個席位，比此前減少21席，遭遇沉重打擊。輿論認為，這與該黨不斷推進「二次獨立公投」訴求有關，因為短期內舉行獨立公投不得人心。蘇格蘭政府首席部長、蘇格蘭民族黨領袖斯特金隨後提出，重新安排獨立公投時間表，不會在英國「脫歐」進程完成前舉行獨立公投。
拉塞爾表示，蘇格蘭放棄在「脫歐」進程完成前舉行獨立公投，但這一「慷慨的妥協」並未得到英國政府的投桃報李，蘇格蘭和威爾士、北愛爾蘭一樣，並未在「脫歐」談判過程中得到英國政府的平等對待。
他說，「蘇格蘭正尋求與英國政府就這一問題進行對話，」他說，「我們希望建立一種正式的機制，讓蘇格蘭更有效地影響英國與歐盟的『脫歐』談判進程，表達我們的利益訴求。」
拉塞爾強調，英國政府需要對蘇格蘭做出妥協，要始終記得，蘇格蘭人民在「脫歐」公投中做出了與英格蘭人不同的選擇。
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