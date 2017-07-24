熱帶系統發展有變數 不易形成9號颱中央社 (2017-07-24 08:37)
（中央社訌者汪淑芬台北24日電）中央氣象局今天說，菲律東方海面的熱帶系統目前發展條件轉弱，不易形成今年第9號颱風。
氣象局原本預測菲律賓東方海面的熱帶系統，有機會今天形成熱帶性低氣壓，且不排除未來增強為今年第9號颱風。
不過，氣象局根據今早最新資料，研判這個熱帶系統發展條件轉弱，形成熱帶性低氣壓時間將延後，且未來發展變數也大，可能不易形成颱風，氣象局仍會持續觀察。
氣象局說，歐洲及日本的氣象預測，認為這個熱帶系統不會發展為颱風，但美國的預測仍認為有機會，看法也很分歧。
至於目前海面上的3個颱風，第8號颱風桑卡未來將持續朝西經過海南島並朝越南前進；第5號颱風諾盧及第6號颱風庫拉都位於太平洋上，距離台灣約3000至5000公里，未來可能發生藤原效應產生互繞，但對台灣都無影響。1060724
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