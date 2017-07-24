【旅遊經 洪書瑱報導】

北海岸坐擁自然與人文風貌，有十件事不能錯過的事，包括了親睹女王風采、陽光沙灘比基尼、踏上國境之北、硬漢嶺登高、聽濤觀潮品咖啡、登山遠望燭台嶼、雙輪玩轉北海岸、和平島賞奇石、春遊綠石槽、親子風箏趣等，不知道民眾玩賞過那些？而除了這十件事之外，當然北海岸還有溫泉之樂及季節觀音觀鷹等活動值得參與！



※.北海岸中，不容錯過的十件事──





1.親睹女王風采2.陽光沙灘比基尼3.踏上國境之北4.硬漢嶺登高5.聽濤觀潮品咖啡6.登山遠望燭台嶼7.雙輪玩轉北海岸8.和平島賞奇石9.春遊綠石槽10.親子風箏趣

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處業務範圍包括北海岸、野柳、觀音山三處省級風景特定區外，在103年12月15日基隆市外木山、情人湖與和平島等景點，因同為臺灣北部濱海重要觀光景點，一併納入北觀國家風景區範圍，去年北觀國家風景區遊客數已逾650 萬人次，成為北臺灣最主要的旅遊勝地之一。





慶祝北觀生日成果展

自北觀處成立以來，至今已有15歲年頭，為了迎接今年度生日，並呈現北觀國家風景區的成長與蛻變，北觀處自即日起至8月31日止，於三芝遊客中心舉辦「北觀飛揚15」特展，民眾前可前往參觀。

配合15周年，北觀處辦理「北觀飛揚15」特展，以精彩圖片串連，訴說北觀國家風景區15年來的成長故事，展出內容分為建設成果、生態調查成果、民眾可以從展覽中看見昔日凌亂的海岸線，如何蛻變成浪漫美景；探索潮間帶，發覺北海岸孕育豐沛的自然生態；以不同玩法，當然亦可以看得到到北海岸中，不容錯過的十件事及深度體驗北海岸風土民情等！

相關訊息請至北觀處網站(http://www.northguan-nsa.gov.tw)查詢！



圖片：北觀處提供