情人橋除鏽工程鷹架架設

【旅遊經 洪書瑱報導】



淡水漁人碼頭的情人橋，是新北淡水重要且著名地標之一，尤其在落日餘輝下，成為許多好「攝」之陡鏡頭下的目標，而這座情人節自2003年在情人節啟用後，因情人橋之名，也成為愛侶們愛的見證之一，但因為自啟用後，因長年受海風侵襲，部分橋面已出現鏽蝕及漆面剝落現象，故將進行相關除鏽補強工程，工程時間自今(24)日開始進行橋面除鏽補強及美化工程，因施工需要，週一至週五上午5時至中午12時管制通行(週六、日不受影響)，預計8月21日完工，近日想漫步於淡水情人橋的民眾，請避開上述平日時段，另外針對近日想拍攝淡水情人橋美美的照片，因為有工程鷹架，則請先行考慮。







情人橋除鏽工程鷹架架設(近照)

新北市淡水漁人碼頭情人橋是新北市著名觀光地標，最初係為串聯港區兩岸交通動線所規劃，是以流線彎曲造型設計之單塔斜張橋，總長約164公尺，於2003年情人節正式啟用，故命名為情人橋，興建迄今已逾13年。

由於情人橋鄰近海邊，長年受海風侵襲，橋面鏽蝕之機率增高，為維護公眾安全及港區美觀，新北市政府漁業及漁港事業管理處於年初即委請專業技師針對橋樑安全進行評估，雖情人橋橋樑整體結構安全性無虞，但部分橋面已出現鏽蝕及漆面剝落現象，故需進行相關除鏽補強工程。

漁業處表示，在情人橋除鏽工程施工期間，淡水漁人碼頭其他區域依舊開放，可沿環港步道步行至藝術大街或木棧道上欣賞夕陽，另木棧道下方商店街及淡水魚市也照常營業。另外，新北市的漁人碼頭在暑假期間，到8月20日前每週六、日晚間6點到8點止，除了有「淡水漁人舞台」的樂音演出外，在碼頭還新設了三處打卡地標。針對親子旅遊市場，從即日起每週六、日15:00～21:00，在噴水池前廣場推出「嘻哈遊樂園」，現場有旋轉木馬、歡樂小火車、迪斯可飛車及熱汽球等遊樂設施進駐。

圖片：新北市漁業及漁港事業管理處提供