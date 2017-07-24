屏東兒童新天地 狂歡節啟動旅遊經 (2017-07-24 08:00)
「密室逃脫歷險記」
【旅遊經 洪書瑱報導】
屏東在暑假期間，為營造兒童的快樂天堂在屏東藝術館舉辦「兒童狂歡節」系列活動，活動目前已展開，活動直至8月27日止，受到許多家庭的青睞，而在系列活動中，除了有兒童劇團的展演，及大型的「巨無霸滑水道」外，還有VR體驗等！
參與的民眾可在屏東藝術館內外來參加活動，包括藝術童玩市集、「何爺爺」何茂成的跳跳屋與巨無霸滑水道、群童亂舞PK賽、密室逃脫歷險記、藝術拼拼看、故事劇場等。
巨無霸滑水道
「何爺爺」跳跳屋
VR體驗
今年兒童狂歡節的重點節目是與財團法人資訊工業策進會合作的全國首創VR體驗之「密室逃脫歷險記」，「密室逃脫」是一種解謎闖關遊戲，參與的玩家被困在一個「密室」中，要找到「密室」內的關鍵物品，並且正確使用這些物品逃出「密室」，這項遊戲透過小組成員的互助協力，讓孩子們學習團體合作，還製作特殊輸出的打卡牆，讓親子留下美麗的回憶。
「密室逃脫歷險記」活動期間，每天上午9時至下午4時，每場每組8人（親子或12歲以上的個人），週二至週五接受8人團體的電話預約報名，週六日則接受個人與8人團體的現場報名，提醒民眾，屏東藝術館週一休館。
為期一個月的2017「屏東兒童狂歡節」，還有小朋友喜歡的團體到訪演出，如九天民俗技藝團、如果兒童劇團、九歌兒童劇團、YOYO家族唱跳秀等。
圖片：屏東縣政府提供
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