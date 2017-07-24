中新社休士頓7月23日電 美國警方在德克薩斯州南部聖安東尼奧市的一輛重型冷藏車內，發現8人死亡，2人搶救無效後身亡，28人不同程度脫水、中暑。當地律師稱，這是一起嚴重的偷渡案。

據美國國家公共電台消息，聖安東尼奧市警方於當地時間22日晚，在該州一家沃爾瑪超市停車場內發現了這輛18輪的重型冷藏車。

當地消防局局長查爾斯稱，這輛冷藏車的空調出現故障，車內也沒有水喝。這8名死者或因高溫窒息死亡。30名倖存者被送入當地醫院后，2人搶救無效身亡。另28人中，數名嚴重脫水、中暑，仍在搶救中。據美國國家氣象局數據顯示，事發地22日下午室外溫度約38℃。

華盛頓郵報報導，聖安東尼奧市警察局長麥克馬努斯介紹案情說，一名從冷藏車出逃的男子攔下超市員工索要水喝，之後該員工報警。

警方表示，這些倖存者將面臨美國聯邦移民和海關執法局的調查。美國國土安全部也已介入調查。

美國移民和海關執法局代理主任霍曼（Thomas Homan）於當地時間23日發表聲明，對於這起案件，美國執法部門必將追究責任。

據休士頓紀事報報導，該冷藏車司機詹姆斯·布萊德利已被警方拘捕。他曾被聖安東尼奧市聯邦法庭以販賣人口罪起訴。當地律師理查德認為，這是一起嚴重的偷渡案。他們正在準備對詹姆斯提起訴訟。

聖安東尼奧新聞快報報導，美國上一次發生偷渡客大量死亡案是在2003年。當年德州南部一輛運送牛奶的貨車上被發現19名偷渡者死亡。貨車司機被判近34年的監禁。

據霍曼介紹，目前部分傷勢較輕的倖存者已開始接受調查。他們表示冷藏車內曾有百餘人，一部分人來自墨西哥。警方則通過超市監控錄像判斷，車上其餘人員已逃跑或被接應。

值得注意的是，涉案冷藏車的停靠地點距離墨西哥邊境開車2個半小時。據美國邊境巡邏發佈的通告顯示，至少有4輛重型貨車於7月進出德克薩斯州的邊境口岸拉雷多。7日在該口岸還曾發生72名人員從一輛重型貨車中出逃的事件。他們來自墨西哥、厄瓜多、瓜地馬拉和薩爾瓦多。（完）