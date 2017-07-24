中新社巴黎7月23日電（記者 龍劍武）23日公佈的最新民調顯示，過去一個月內，法國總統馬克龍的民意支持率驟降10個百分點。經濟改革措施、國防預算爭議都是導致其民望下跌的因素。

根據法國《星期天報》委託民調機構伊佛普（IFOP）所做的一份調查，7月份，對馬克龍執政表現感到滿意的法國民眾比例為54%，相比6月份下跌了10個百分點。同一時期，法國總理菲利普的支持率也從64%跌至56%，跌幅達到8個百分點。

這項調查顯示，47%的受訪者表示對馬克龍「比較滿意」，7%的人表示「非常滿意」，上一個月兩者的比例分別為54%和10%；另一方面，對馬克龍「非常不滿」的民眾比例從12%升至15%，「比較不滿」者比例從23%升至28%。

有媒體分析說，馬克龍在法國選民心目中迅速失分，宣告其執政「蜜月期」已結束。究其原因，前三軍總參謀長德維利埃因國防預算爭議而辭職事件令馬克龍形象受損。此外，他在稅收制度、勞動法等方面的某些改革措施也引發不同陣營的選民不滿。

該調查還列舉了歷任總統在任滿3個月時的民意表現數據。其中，奧朗德在2012年7月份的支持率為56%，跌幅為5個百分點。薩科齊在2007年7月份的支持率達到66%，甚至上升了一個百分點。只有希拉克1995年在首次當選總統時，頭3個月支持率暴跌20個百分點，跌幅居首。（完）