（中央社記者汪淑芬台北24日電）台鐵說，今天清晨5時26分，有行人闖中壢路段平交道，遭7021次貨物列車撞擊，當場身亡，東正線暫時不通，約1個多小時後恢復正常通行，約影響2950名旅客。



台鐵說，事故地點在內壢-中壢間東正線六和平交道，經鐵路警察蒐證處理後，6時16分列車放行，東正線6時42分解除封鎖，恢復雙線行車。



台鐵統計，共影響9列次，延誤約2950名旅客。1060724