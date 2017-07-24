原標題：美國再抬高移民門檻：2027年合法移民數減少至50萬

據美國《世界日報》報導，美國總統特朗普上任后，移民政策明顯收緊。他曾簽署行政令，全面檢討現行簽證制度，尤其是國內企業僱用外國勞工的H-1B工作簽證，以防止移民詐騙和濫用。他提倡「買美國貨，雇美國人」，力爭實現美國優先的競選承諾。今年的H-1B申請數自2013年以來首次出現下滑。

移民門檻抬高

近日，據美國《政客》雜誌報導，美國總統特朗普及其幕僚正在與兩位保守派參議員就大幅削減合法移民進行協商。如果這一法律被簽署通過，那麼到2027年，每年入境的合法移民數量將減少一半。目前，每年約有100萬移民進入美國，而到了下個10年，這一數字將每年減少至50萬。

與移民相關的政策法規牽動著許多在美僑胞的心。

「近年來，可以明顯感到美國的移民政策的門檻提高了很多。」全美山東同鄉會聯合總會會長彭壽臣在接受本報採訪時說，「特別是工作簽證這一塊兒，近幾年名額非常有限，抽籤抽中的幾率也只有50%左右。我的公司曾幫助幾位中國籍員工申請過工作簽證，但最終卻沒能拿到。」

「公司方面也會考慮到外國人獲得工作簽證變難的因素，有時不願意雇傭他們，以免因為拿不到簽證不能入職。」美國華人企業家聯合會副會長辛洪軍在接受本報採訪時表示。「公司其實也很無奈。」能否獲得簽證的不確定性增大，造成很多留學生放棄畢業留美，選擇直接回國。

由於移民美國的難度增大，前幾年，也有部分人選擇參與「國家利益所需軍方專業徵才」計劃，想要通過從軍快速入籍。但據《世界日報》報導，這一計劃已經被擱置，而一些已經參與了該計劃、和軍隊簽約的僑胞並未能順利入籍，陷入兩難境地。

美國移民政策的收緊，也引發了一些在美華僑的危機感。紐約山東同鄉會會長、律師湯學武向本報介紹說，美國新政府上台後，部分紐約華僑對僅持有綠卡感到不安，想要儘快入籍，因此掀起了一陣「入籍熱」。

保護主義回潮

美國過去是一個移民國家，但為什麼現在移民美國的「門檻」卻越升越高？

「美國政府收緊移民政策，一方面是因為自金融危機以來，美國經濟形勢恢復得不理想，因此就業形勢也並不樂觀。」暨南大學華僑華人研究院副院長陳奕平在接受本報採訪時分析道。「其次，特朗普在競選宣言中，提出要為本國人創造更多就業機會。」

《政客》雜誌稱，若削減半數移民的法律成真，將成為特朗普兌現其競選承諾的重要成果之一。

移民「門檻」不斷提高的背後，是「美國優先」的思想和保護主義回潮的傾向。

英國《衛報》援引美國總統特朗普的話稱，我們將永遠把美國利益和美國安全置於首位。美國加圖研究所網站刊文稱，更加嚴格的移民政策就是其施政方針之一。

陳奕平指出，美國總統特朗普上台，一定程度上依靠的是本土主義的支持者。他們對現狀抱有擔憂和不滿，擔心外來人口奪走本國人的就業機會。特朗普需要代表這些人的利益。

「從歷史趨勢上來看，這確實呈現出一種保護主義的傾向。」陳奕平說。

仍有放寬可能

有分析指出，移民政策的變化中最值得一提的是，美國將更加重視移民的技術專長。

湯學武介紹道，對於傑出人才，美國的大門還是常打開的，即使要申請綠卡也會相對容易。

美國亞特蘭大交響樂團的青年小提琴手張妤箐向本報介紹說，她申請的是傑出人才簽證，包括在音樂美術舞蹈等藝術領域的人才。只要在自己的領域展現出傑出才能，比如在重要期刊上發表過論文，或者在醫療領域做出重大貢獻等，都有機會獲得這種簽證。

「對於沒有達到傑出人才標準的同胞來說，必須一步步申請工作簽證。這種情況下，在科學、技術、工程、數學這幾個領域具有專長的人會相對具有競爭力。」湯學武說，「因此，想要留在美國的同胞們，在選擇專業、職業方面，也需要將這些因素考慮進去。」

有分析提出擔憂，認為移民政策收緊的趨勢會愈演愈烈，還有可能演變為新的排外甚至排華。

對此，陳奕平表示，特朗普上台後，會採取一些措施兌現選舉承諾。但這些選舉承諾未必能夠全部兌現。新政府會做出一些象徵性和部分實質性的舉動來限制移民，但不太可能演變成排外排華。

湯學武認為，在一段時間內，移民政策確實會相對收緊，但美國本身就是一個移民社會，從長期來看，這種政策不會一直持續下去。

「美國的新移民與簽證政策，其實是變相地將許多優秀的人才從美國『趕走』，對美國國家的長期利益會造成損害。」辛洪軍表示。「我們各種類華僑華人社團和各位僑領都密切關注著相關政策的變化，積極競選公職、參與公共事務，努力提高華人群體的話語權，致力於推動對華僑華人有利的政策。」

來源：人民日報海外版