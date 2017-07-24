（中央社台北24日電）中央氣象局預報指出，今天各地都是晴朗炎熱的天氣，高溫約在攝氏34至36度，近山區平原、盆地與縱谷區由於缺乏海陸風調節，氣溫將更為偏高，大台北地區仍易來到37度左右。



午後降雨情況，各地山區之外，中部以北近山區和南部地區包括沿海一帶，都容易出現局部雷陣雨，並提防又急又大的雨勢。



颱風方面，原位於南海的熱帶性低氣壓則發展為今年第8號颱風桑卡，未來兩天將持續朝西經過海南島並朝越南前進；第5號颱風諾盧、第6號颱風庫拉則與台灣距離約3000到5000公里遠。上述颱風皆對台灣天氣無影響。



環保署空氣品質預報資訊，全台各地及外島地區空氣品質為良好至普通等級，指標污染物為臭氧及細懸浮微粒；詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060724