原標題：特朗普發推談特赦權引發猜測 美媒：對自己行使將引發政治風暴

[環球時報駐美國特約記者 范開慶 環球時報特約記者 任重] 美國總統特朗普22日連發數條推文，斥責媒體報導不公，炮製假新聞，並表示目前還沒有必要動用特赦權。特朗普的法律團隊回應說，特朗普只是「想了解總統許可權而已」，沒有就特赦權進行討論。美國媒體和法律專家都擔心，由於美國總統並沒有特赦自己的先例，倘若特朗普赦免自己，必定會引發嚴重的法律和政治風暴。

據《華盛頓郵報》21日報導，特朗普試圖利用總統權力，要求相關部門在「通俄門」中，赦免其家人、助手，甚至他本人。《華盛頓郵報》引述消息人士的話說，特朗普和他的法律團隊，曾探討過總統特赦權的使用範圍，特朗普問及能否對助理、家人甚至自己行使總統特赦權。《芝加哥論壇報》22日報導說，24日，特朗普的女婿庫什納將出席參議院情報委員會聽證會。26日，特朗普的兒子小特朗普和特朗普的前競選主席馬納福特將就「通俄門」事件到參議院閉門作證。

特朗普22日連發數條推特回應說，「雖然大家都認為總統有充分的赦免權，但到目前為止指控我們的唯一罪行是泄密，有必要動用這個權力嗎？假新聞。」據悉，負責調查「通俄門」事件的司法部特別檢察官穆勒正在擴大調查範圍，研究特朗普家族與俄羅斯的商業關係。對此，特朗普22日表示，「很多人都在問，為什麼司法部長或特別檢察官不去調查希拉蕊或科米的罪行。我的兒子小特朗普向媒體和當局公開電郵，而狡猾的希拉蕊刪除了3.3萬封電郵！」此外，路透社23日報導說，美國情報官員透露，時任俄羅斯駐美國大使基斯利亞克稱與時任特朗普顧問的塞申斯有過接觸，二者討論過與競選和美國對俄政策有關的事宜。對此，特朗普在推特上說，這屬於非法的情報泄露，必須被阻止。

特朗普律師團隊拒絕對《華盛頓郵報》的報導進行評論，但團隊中一名顧問說，特朗普只是想簡單了解總統特赦許可權以及如何限制穆勒的調查而已。特朗普的個人律師塞庫洛22日對《芝加哥論壇報》說：「我們沒有就特赦權問題進行研究，因為現在還不是討論特赦權的時候。我不知道媒體的報導來自哪裡。現在沒有什麼需要特赦，目前的問題是總統正在遭受攻擊。」兩名熟悉情況的消息人士23日對《華盛頓郵報》表示，有關特朗普特赦權的探討目前還在純理論層面。美國《洛杉磯時報》22日稱，即使特朗普本人已在推特上暗示，現在考慮總統特赦權為時過早。不過，既然他提及了特赦權，也就意味著特朗普承認他的助手、親人甚至他自己可能在「通俄門」調查中面臨法律風險。

英國廣播公司（BBC）23日稱，憲法賦予總統簽發赦免權的權力。美國憲法第2條使總統有權給予違反聯邦法律（非各州法律）的人特赦，不過總統遭彈劾時沒有此項權力。在實踐層面，美國總統可對犯罪者給予特赦或減刑。就「通俄門」調查而言，特朗普可以給助手和家人簽署特赦令。不過，芝加哥大學法學教授波斯納表示，如果特朗普特赦家人，有可能面臨妨礙司法的指控。

至於他是否有權力給自己特赦權，還不得而知。BBC報導說，有人認為，如果特朗普特赦自己，那就相當於一名法官給牽扯自己的案件斷案。喬治。華盛頓大學教授喬納森。特雷說，總統特赦自己將引發嚴重的濫用權力問題，不會阻止對「通俄門」的調查。哈佛大學法學教授馬克。圖施耐特認為，「自我赦免絕對是不恰當的，會觸發對總統的彈劾。」《華盛頓郵報》認為，如果面對穆勒的調查，特朗普對自己行使特赦權，將會引發法律和政治風暴。路透社23日稱，如果特朗普未來某個時候真的赦免自己，那美國最高法院或許必須要就赦免的合憲性做出裁決。

除了特赦權問題，《華盛頓郵報》22日的報導還說，特朗普律師團隊正在搜集穆勒的黑材料，這些材料或用於證明穆勒擔任特別檢察官后，構成利益衝突，可能用於解除穆勒職務，阻止「通俄門」調查繼續進行。特朗普的法律團隊還嘗試阻止穆勒查閱特朗普的稅務狀況。特朗普被指逃稅，一直沒有公開自己的稅務記錄。