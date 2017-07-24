據新華社電？美國國會眾議院多數黨（共和黨）領袖凱文·麥卡錫22日說，兩黨議員已經對一項制裁俄羅斯、伊朗和朝鮮的法案達成一致，眾議院將於25日對法案作出表決。法案還設置限制性條款，給總統唐納德·特朗普可能減免對俄制裁增加難度。

設置障礙

法案中針對俄羅斯的內容受到關注。根據法案，如果總統計劃採取的行動會「顯著改變」美國對俄政策，例如減輕、解除對俄制裁，他需要向國會提交報告，說明這麼做的原因，國會有30天時間對是否支持總統的提議作出表決。

針對特朗普競選團隊的「通俄門」調查正在進行之中。本月初，特朗普在二十國集團（G20）德國漢堡峰會上與俄羅斯總統普京會面。這是特朗普上任后首次與普京會晤，他稱見到普京是自己的榮幸。兩人原定半小時的會談持續超過兩小時。在峰會的晚宴上，特朗普與普京再度交談。

按照路透社的說法，許多國會議員希望通過這項法案向特朗普傳遞一個信息：對俄羅斯保持強硬姿態。

眾議院民主黨領袖南希·帕特里夏·佩洛西說，俄羅斯在2016年美國總統選舉期間和在歐洲地區的行為「非常離譜、不可接受」，我們應「儘早通過法案，令這些強有力的制裁措施馬上生效」。

歐盟警告

歐盟當天對美國國會的制裁案發出警告，提醒美國在行動上與七國集團其他成員保持協調，避免傷及夥伴國家。

歐盟委員會一名發言人說，「我們理解這項制裁法案主要出於對美國國內情況的考慮」，但其中的制裁措施可能產生「廣泛的、無差別的、意料之外」的後果，影響到七國集團和歐盟的經濟與能源安全利益，包括歐盟「尋求能源來源多樣化的努力」。

根據法案內容，「北溪—2」天然氣管道項目被視為對烏克蘭能源安全的威脅。法案建議美國採取行動，遏制俄方的影響力和俄黑客可能發動的網路襲擊。「北溪—2」天然氣管道項目由俄羅斯天然氣工業股份公司建設，旨在繞過烏克蘭向西歐輸送天然氣。歐盟擔心美方法案生效后，自身能源安全受到影響。

德國此前也向美國發出警告，稱如果美國制裁參與「北溪－2」項目的德國公司，德方或採取報復措施。（郭倩）