埃及啟用新建大型軍事基地北京新浪網 (2017-07-24 03:08)
？？據新華社電 埃及新建的穆罕默德·納吉布軍事基地啟用典禮２２日在埃及地中海海濱城市亞歷山大舉行，埃及媒體說，這是目前中東和非洲地區最大的軍事基地。
？？埃及軍方當天發佈聲明說，新建基地擁有１１５５座建築、７２公里長的道路和７２塊用於訓練的戰鬥場地。基地配有可容納２０００人的清真寺以及運動場和游泳池，還擁有可自給自足的生產部門。
？？埃及官方通訊社中東社報導說，新建基地位於亞歷山大以西的哈馬姆，以埃及首任總統穆罕默德·納吉布的名字命名，是目前中東和非洲地區最大的軍事基地。另據當地媒體報導，穆罕默德·納吉布軍事基地將成為埃及北部部分軍隊的指揮中心，負責保衛亞歷山大、北部海濱、在建核電站、油田等地點。基地還將用於埃及和其他國家軍隊的軍事訓練。
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