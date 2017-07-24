？？信息時報綜合報導 外出旅行，如果網路不給力，沒法順暢地查詢地圖或是上傳照片，難免讓人「上火」。不過，如果你去的是義大利，將不再有這種煩惱。

？？據義大利當地新聞網站The Local報導，義大利政府推出一款可實現全境免費無線上網的手機APP。它名為「WiFi Italia」，現已在羅馬、米蘭、托斯卡納等地投入使用，可在火車站、酒店、公共設施等Wi-Fi熱點接入高速互聯網路。而且，下載后，只需經過初始認證就可使用，使用者不必再提供其他個人信息。不會義大利語？沒關係，這款應用提供英語、義大利語兩種選擇。新華