？？今年2月16日，美國俄勒岡州波特蘭市，一名18歲女孩吸食過量「新毒品」U－47700后死亡；2月27日，美國佛羅里達州橙縣，一名24歲女子吸食過量止痛劑芬太尼后死亡；去年年底，美國猶他州帕克城，兩名13歲男孩因濫用朋友買的U－47700在48小時內先後死亡……調查顯示，所有這些非法藥物的來源，都指向一個暗網黑市交易平台——「阿爾法灣」。

？？美國司法部長傑夫·塞申斯20日宣布，他們已剷除全球最大的從事毒品、武器和其他非法物品交易的暗網平台「阿爾法灣」。「這可能是今年最重要的刑事調查之一，史上規模最大的暗網市場被打掉了。」

？？個人郵箱露餡

？？「阿爾法灣」創辦者竟是90后

？？這裏公開交易著毒品、槍支、兒童色情以及許多違法服務，甚至恐怖組織也在招募成員，策劃發動襲擊，這就是暗網。人們通過加密的隱身軟體才能進入這個普通搜索引擎不能發現的空間，一切交易都通過執法人員監管不到的虛擬貨幣隱秘進行。

？？在這個犯罪天堂中，「阿爾法灣」是第一大平台。美國司法部稱，「阿爾法灣」上賣家達到4萬人，客戶超過20萬人。在關閉前，網站上非法藥品和有毒化學品的交易條目超過25萬條，失竊身份證件和信用卡數據、惡意軟體等的交易條目超過10萬條。

？？美國司法部公佈的文件顯示，從去年5月開始，執法人員假扮顧客，從「阿爾法灣」上購買了大麻、海洛因、芬太尼、冰毒、假身份證和ATM機盜刷器等非法物品。包裹郵戳表明其賣家遍布美國各地。正是在這個過程中，調查人員意外發現了「阿爾法灣」的創辦者兼管理員，案件由此獲得突破性進展，並最終導致「阿爾法灣」的覆滅。

？？「阿爾法灣」的創辦者先後使用「Alpha02」和「Admin（管理員）」兩個網名，曾一度使用一個微軟hotmail郵箱發送致新用戶的歡迎郵件，而這個郵箱屬於1991年10月19日出生的加拿大人亞歷山大·卡茲。調查發現，社交職業網站「領英」上也有一個叫亞歷山大·卡茲的人，自我介紹精通多種電腦軟體，是一名網頁設計人員。更重要的是，2008年，有人使用「Alpha02」的網名在一個論壇上發帖，並在帖子結尾處附上名字亞歷山大·卡茲以及上述個人郵箱。

？？調查人員推斷，這個卡茲就是「阿爾法灣」的創辦者。卡茲和他的妻子在泰國過著奢侈生活，開著蘭博基尼、保時捷等豪車，擁有多處豪宅，名下總資產達2300萬美元，但又沒有合法來源。

？？本月5日，卡茲在曼谷被泰國警方逮捕。卡茲被捕時，正用筆記本電腦以管理員的網名接入「阿爾法灣」伺服器，並在論壇上回答用戶提問，其身份由此正式確認。不過，美國司法部說，卡茲12日在泰國羈押待審期間死亡，「顯然」死於自殺。

？？從公佈的文件看，卡茲2014年下半年創辦「阿爾法灣」，並在網路介紹中寫道，「目標是成為最大的億貝（美國知名電子商務網站）式地下市場」。

？？「阿爾法灣」日常運營人員有8到10人，把非法交易分為多個類別，包括欺詐、毒品與化學品、偽造物品與武器、軟體與惡意軟體等，客戶可通過網站內部搜索工具尋找需要購買的物品。

？？「阿爾法灣」對每筆交易收取2％至4％的傭金。網站還特別明確指出，所有這一切都是非法行為，「如果你被抓住，我們概不負責，所以保護自己是你的責任」。

？？暗網不少

？？荷蘭警方曾秘密「接管」一家

？？「阿爾法灣」只是眾多暗網平台之一。20日出席美國司法部記者會的歐洲刑警組織負責人羅伯特·溫賴特透露，就在一個月前，荷蘭警方秘密接管了全球第三大暗網交易平台「漢薩」，在用戶不知情的情況下監控他們的犯罪活動。他們發現，「阿爾法灣」被封殺后，其用戶開始尋找新的暗網黑市，許多人轉移至「漢薩」。

？？「事實上，他們成群結隊蜂擁而來，」溫賴特說，「緊隨著『阿爾法灣』被剷除，我們看到『漢薩』的用戶數量增加了8倍。自荷蘭警方接管『漢薩』的秘密行動以來，成千上萬個非法商品買賣方的用戶名和密碼已被確定，將成為後續調查的對象。」

？？除美國、歐洲刑警組織和荷蘭外，泰國、立陶宛、加拿大、英國、法國等國也參與了打擊暗網黑市行動。

？？溫賴特認為，這次聯合行動嚴重打擊了地下犯罪經濟的基礎設施，使執法機關對暗網犯罪活動更加了解，掌握了許多暗網重要人物的情報，並向互聯網尤其暗網上的犯罪分子傳遞出強烈信號：「你不是像你認為的那樣安全與隱匿。」

？？不受地域限制

？？中國同樣面臨危險

？？美國智庫蘭德公司暗網研究專家賈科莫·佩爾西·保利在接受記者書面採訪時指出，這次關閉兩大暗網的行動「前所未有」，「此前也有暗網被關掉，但這次執法機關在關掉『阿爾法灣』后，通過他們控制的『漢薩』監測用戶的轉移，這可能是它被稱為『里程碑式行動』的由來」。

？？但保利也指出，暗網的用戶已證明他們相當有恢復力。出現新的暗網平台填補「阿爾法灣」和「漢薩」留下的空白可能只是時間問題。

？？他說，暗網問題很難解決，原因有多種，其中最重要的一點可能是跨國犯罪的複雜性與多層匿名機制的複雜性結合到了一起，因此很難確定有關個人的身份以及他們與犯罪活動之間的聯繫。

？？「暗網所構成的威脅不受地域限制，因此中國可能與其他國家一樣面臨危險。」保利認為，暗網上可能存在一些中國的違法交易者，「我們的研究沒有發現（暗網上）有來自中國的公開兜售的槍支，但這不意味著在那些沒有特定國家來源的廣告中也沒有」。據新華社

？？名詞解釋

？？暗網：互聯網的「地下世界」

？？暗網又稱深網，是指那些儲存在網路資料庫里、不能通過普通超鏈接訪問而需要通過動態網頁技術訪問的資源集合，不屬於那些可被標準搜索引擎索引的表面網路。有專家將互聯網比作冰山，人們通常訪問的網路只是露在水面上的部分，而在水面以下還存在看不見的暗網。

？？犯罪分子在這些隱藏的網站售賣毒品和違禁品，每年所獲利潤約有1億美元，而暗網中通行的虛擬貨幣比特幣，也不需要信用卡和銀行賬戶信息就能完成交易，進一步逃脫了監管。

？？暗網為恐怖分子提供了招募人員、購買武器、組織和策劃恐怖襲擊的秘密渠道。如今歐美合力封殺暗網，可能僅是個開端。相信在未來，這一逃離網路和法律監管的黑色地帶也將越來越窄。