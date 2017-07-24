？？美國最新建造的「傑拉爾德·福特」號航空母艦22日服役，曾批評這艘航母的高技術「費錢」的美國總統特朗普主持服役典禮，稱新一代航母向世界發出一條「10萬噸的信息」。

？？「福特」號是「福特」級航母首艦，計劃建造3艘。全部服役后，美國的核動力航母將達13艘。「福特」號2009年開工建造，原定2015年9月完工，預算105億美元。但是實際工期和造價都超出計劃，實際花費達到129億美元。軍方把工期延誤和造價升高歸因於航母採用了眾多高新技術。

？？特朗普就任總統后，於今年3月接受《時代》周刊採訪時對「福特」號的電磁彈射器表示了不滿，稱這套系統「額外耗資上億美元卻不好用」，應該退回到蒸汽彈射技術。不過，「福特」號服役當天，特朗普在服役典禮上沒有再提這件事，而是借這艘航母大加誇耀美國軍力。

？？特朗普乘坐總統專用直升機降落在停靠於弗吉尼亞州諾福克海軍基地的「福特」號甲板上，繼而主持服役典禮並發表一系列「大」話。

？？「美國的鋼鐵和美國人的手建造了它，向世界發出一條10萬噸的信號，」他說。

？？「在我的政府領導下，美國的實力天下第一，我們每天變得更大、更好、更強……一旦這艘艦出現在海平線上，我們的盟友就會感到放心，而我們的敵人將會在恐懼中顫抖，因為所有人都知道美國來了，強大的美國來了。」據新華社