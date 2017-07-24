？？美國總統唐納德·特朗普21日任命華爾街金融家安東尼·斯卡拉穆奇為新任白宮通訊聯絡辦公室主任。上任第一天，斯卡拉穆奇在首次記者會上說了4遍「我愛總統」，稱讚特朗普「真真正正是了不起的人」。

？？不過，就在兩年前，他在電視中對特朗普大加撻伐，稱他是「政治黑客」「花花公子」「惡棍聯盟的頭兒」。

？？現年53歲的斯卡拉穆奇出生在紐約，與特朗普是老鄉。不過，與特朗普不同的是，他出身「寒門」，後者則「銜玉而誕」，父親是房地產商。斯卡拉穆奇考入哈佛大學，畢業後進入華爾街打拚，先後在雷曼兄弟公司和高盛公司就職，最終自己創業，建立一家基金公司，管理資產超過110億美元。斯卡拉穆奇與特朗普還有一點相同，最初都是民主黨人，而後轉入共和黨陣營。

？？在共和黨內部，他起初並未支持特朗普，而是先後為威斯康星州州長斯科特·沃克和佛羅里達州前州長傑布·布希角逐共和黨總統提名人效力，屬於特朗普的敵對陣營。

？？那時，斯卡拉穆奇在媒體上對特朗普猛烈「炮轟」。2015年6月特朗普宣布參選總統。同年8月，在福克斯電視台的節目中，斯卡拉穆奇把特朗普稱為謀私利的「政治黑客」，稱特朗普將成為「昆斯縣惡棍聯盟的總統」。

？？他還把特朗普稱為「花花公子」，表示自己「不喜歡他談及女性的方式」。斯卡拉穆奇甚至直接向特朗普叫板：「你這個昆斯縣的富二代花花公子。放馬過來，唐納德，放馬過來。」

？？斯卡拉穆奇曾在推特上發表若干與特朗普立場相左的言論。比如，斯卡拉穆奇支持加強槍支管控，不認為氣候變化的結論是「騙局」，反對特朗普在美國與墨西哥邊界修隔離牆。

？？然而，傑布·布希退出競選、特朗普獲共和黨提名勝券在握之際，斯卡拉穆奇加入了特朗普陣營，成為特朗普的堅定維護者。出任白宮通訊聯絡辦公室主任后首次亮相，斯卡拉穆奇表示，他「非常非常忠於」特朗普，還對特朗普不吝溢美之詞。

？？有記者問及他當年在福克斯電視台說特朗普壞話一事，斯卡拉穆奇開玩笑說，特朗普「每15秒」就會提到這件事。

？？斯卡拉穆奇說，「那是我犯的最大錯誤之一」，「當時我是政界新人，而且在為另一名競選人服務」。「總統先生，如果你在聽，我現在為說過那些話第50次向你道歉。」他當天還在推特上宣布，刪除先前與特朗普唱反調的推文。據新華社